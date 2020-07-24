Справа Джемілєва: "кримський прокурор" планує опитати відсутніх свідків

На засіданні у "справі Джемілєва" 30 липня "кримський прокурор" допитуватиме свідків, серед яких заявлені Ервін Ібрагімов, викрадений у Криму в травні 2016 року, а також син лідера кримськотатарського народу Хайсер Джемілєв, який зараз проживає у Києві.

Про це Полозов розповів Укрінформу.

"Можу повідомити, що 30 липня на засіданні у "справі Джемілєва" прокурор допитуватиме свідків. Складно сказати, у що це виллється, але можна зробити припущення, виходячи з деяких оголошених імен "свідків", - сказав Полозов.

За його словами, як свідки заявлені, наприклад, Ервін Ібрагімов, викрадений в Криму в травні 2016 року, а також Хайсер Джемілєв, син лідера кримськотатарського народу. "Заява як свідка безслідно зниклої людини взагалі виглядає досить цинічно... Можу припустити, що в реальності зачитуватимуться його свідчення, дані раніше", - вважає адвокат.

Він передбачає, що так само буде і в випадку з Хайсером Джемілєвим, після відбування терміну в Росії, який знаходиться в Києві. Прокурор просто зачитає його свідчення, дані в 2015 році, під час судового процесу над Хайсером.

Напередодні, 23 липня в окупованому Криму Вірменський міський "суд" розпочав заочний розгляд по суті справи проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Було зачитано обвинувальний висновок, захист заявив свою незгоду з обвинуваченням.

Як повідомлялося, лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 322, ст. 224, ч. 1 ст. 222 КК РФ: "перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд яким до Росії не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (ч.3 ст. 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, яке створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)". У справі, пов'язаній з останніми статтями, вже був засуджений і відбув термін в РФ Хайсер Джемілєв. Він у травні 2013 року випадково, з необережності застрелив друга сім'ї Февзі Едемова.

Ервін Ібрагімов - кримськотатарський активіст 1985 року народження. Він їздив до Києва на Євромайдан, 26 лютого 2014 року вийшов на мітинг на підтримку територіальної цілісності України під стінами Верховної Ради Криму. 24 травня 2016 року був викрадений у Бахчисараї. Наступного дня батько Ервіна виявив машину сина за 200 метрів від будинку - з відкритими дверима і ключем в замку запалювання.