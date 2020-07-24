Захист Сизикова у Криму проситиме скасувати інваліду по зору домашній арешт

В окупованому Криму захист інваліда першої групи Олександра Сизикова, підозрюваного в організації терористичної організації, не згодний з його домашнім арештом і має намір повторно оскаржити дане рішення "суду".

Про це у відео, опублікованому у Facebook Кримською солідарністю, повідомляє адвокат Сафіє Шабанова.

"Незважаючи на те, що домашній арешт - це не утримання під вартою, ми все-таки не згодні з обранням Сизикову цього запобіжного заходу, оскільки вважаємо, що ухвалена судом постанова - необгрунтована, вину мого підзахисного у скоєнні інкримінованих йому дій не доведено. Суду не було пред'явлено жодного доказу того, що мій підзахисний причетний до організації терористичної організації", - повідомила Шабанова.

За даними Кримської солідарності,адвокат просила пом'якшити заборони, встановлені Сизикову Київським районним «судом», зокрема, не залишати своє житло, не користуватися послугами інтернет-зв'язку, а також дозволити вихід із житла на короткий час для купівлі продуктів харчування, медикаментів та відвідування ФАП.

Однак "суд" залишив дане клопотання без задоволення, а рішення Київського районного суду - в силі.

Захист має намір повторно оскаржити дане рішення, тепер уже з клопотанням на ім'я слідчого, з проханням змінити низку діючих щодо Сизикова заборон.

Крім того, так званий Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу адвоката на рішення Київського районного "суду" про утримання в СІЗО Аліма Суф'янова.

Суф'янова, також як і Сизикова, за рішенням "суду" будуть утримувати у слідчому ізоляторі Сімферополя до 2 вересня 2020 року.

7 липня пройшли одночасні масові обшуки в у кількох районах Криму. За підсумками слідчих заходів, які пройшли у 13 будинках, співробітники ФСБ затримали 7 осіб - Зіядінова Еміля, Ібрагімова Ісмета, Суф'янова Аліма, Хайретдінова Сейрана, Сизикова Олександра, Бектемірова Вадима, Муратова Зекірью. Усіх звинуватили в причетності до організації Хізб ут-Тахрір.