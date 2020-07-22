В окупованому Криму за добу нарахували 19 випадків коронавірусу

За минулу добу 18 нових випадків COVID-19 підтвердили в окупованому Криму і ще один - в окупованому Севастополі.

Про це повідомляє у Facebook Кримська правозахисна група.

«Нову коронавірусну інфекцію підтверджено в Криму у 18 осіб за минулу добу», - йдеться в повідомленні з посиланням на окупаційну владу Криму.

У Севастополі на ранок 22 липня, за інформацією «влади» міста, зареєстровано один новий випадок захворювання на COVID-19. Діагноз підтвердився у чоловіка, який прибув до Севастополя на відпочинок.

Загалом у Криму і Севастополі з початку пандемії зареєстровано 1318 випадків захворювання на COVID-19, з них 306 у Севастополі і 1012 на решті частини півострова. Загалом померли від коронавірусу 38 осіб.

На думку експертів КПГ, офіційні дані про кількість підтверджених випадків COVID-19 у Криму далекі від реальності, а рівень діагностики нового захворювання на півострові залишається низьким. Так, наприклад, дотепер відсутні офіційні дані про кількість захворювань у російській армії та поліції в окупованому Криму.

Крім того, на півострів продовжує прибувати велика кількість громадян Росії з несприятливих щодо COVID-19 регіонів, однак окупаційна влада ніякого контролю за ними не здійснює.