Суд РФ відхилив скаргу на продовження арешту кримського політв'язня

Суд РФ відхилив скаргу на продовження арешту кримського політв'язня

Укрінформ
Російський апеляційний суд відхилив скаргу адвоката Еміне Авамілєвої на рішення про продовження арешту політв'язня, громадянського журналіста Рустема Шейхалієва до 15 вересня.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"Третій апеляційний суд загальної юрисдикції міста Сочі відхилив апеляційні скарги адвоката Еміне Авамілєвої і політв'язня Рустема Шейхалієва на постанову верховного суду республіки Крим щодо продовження запобіжного заходу до 15 вересня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката Авамілєвої, захист активіста посилався на IV Женевську конвенцію і вимагав її застосування, а сам підсудний заявив в суді, що вважає себе політичним в'язнем.

Читайте також: Путін особисто відповідає за тортури ув'язнених у Криму - Джемілєв

За даними Кримської солідарності, Рустем Шейхалієв з 2015 року системно висвітлював арешти і обшуки в окупованому Криму, знімаючи фото і відеоматеріали на телефон. 27 березня 2019 року його заарештували, звинувативши у причетності до забороненої в Росії і вільно діючої в Україні організації Хізб ут-Тахрір.

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масштабні обшуки і затримання кримських татар, більшість затриманих були цивільними журналістами, волонтерами, активістами Кримської солідарності. Загалом було затримано і заарештовано 24 людини, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-