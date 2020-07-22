Окупанти засудили до 8 років колонії кримського татарина за участь у “батальйоні-привиді”

Так званий Чорноморський районний суд в окупованому Криму засудив Нарімана Межмедінова до 8 років колонії за участь у діяльності «кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана».

Як повідомляє Кримська правозахисна група, в інформації про це «кримського управління» ФСБ Росії не називається ім'я та прізвище засудженого.

«Суд визнав кримчанина винним в інкримінованому злочині та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі за участь в діяльності незаконного збройного формування, що діє на території іноземної держави, з метою, що суперечить інтересам Росії», - йдеться у повідомленні.

Фото: Кримська правозахисна група Затримання засудженого, за даними російських спецслужб, відбулося в лютому цього року.

Раніше повідомлялося, що 4 лютого 2020 року рішенням «Київського районного суду» був заарештований 55-річний житель Чорноморського району Наріман Межмедінов. Про те, що його затримали, стало відомо 17 лютого.

Згідно з інформацією сайту «суду», вирок Межмедінову 20 липня 2020 року винесла «суддя» Ірина Єрохіна. Кримчанину інкримінували ч.2 ст.208 КК РФ (участь на території іноземної держави у збройному формуванні, не передбаченому законодавством цієї держави, з метою, що суперечить інтересам Російської Федерації).

Дискусія про створення у структурі правоохоронних органів України «кримськотатарського батальйону» на честь національного суспільного діяча Номана Челебіджихана триває з 2016 року. Офіційно цей батальйон так і не створений, проте, російські спецслужби переслідують кримчан за нібито участь в ньому. Правозахисники розглядають переслідування за участь в цій організації як політично мотивоване.

На сьогоднішній день фігурантами «справи» про нібито участь в діяльності батальйону імені Номана Челебіджихана, крім Нарімана Межмедінова, є Едем Кадиров, Февзі Саганджі, Ділявер Гафаров.

Крім того, на початку червня 2020 року в окупованому Криму в селі Курське Білогірського району силовики прийшли з обшуком до кримської татарки Шейді Асанової, сина якої Рустема Асанова заочно підозрюють в участі у «кримськотатарському батальйоні».