США відреагували на будівництво Росією кораблів в окупованому Криму

Будівництво Росією військових кораблів на силоміць захопленій суверенній українській території вкотре порушує міжнародні норми.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні, опублікованій у Twitter.

“Самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території, силоміць захопленій нею, вкотре порушує міжнародні норми. Санкції залишаться в силі, допоки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і не виведе свої сили з Донбасу”, - підкреслили в посольстві.

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Як повідомлялося, Президент РФ Володимир Путін у понеділок приїхав в незаконно анексований Росією Крим.

Путін прибув у Керч для участі в церемонії закладки кораблів для ВМФ Росії.