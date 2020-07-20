США відреагували на будівництво Росією кораблів в окупованому Криму
Укрінформ
Будівництво Росією військових кораблів на силоміць захопленій суверенній українській території вкотре порушує міжнародні норми.
Про це йдеться в заяві посольства США в Україні, опублікованій у Twitter.
“Самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території, силоміць захопленій нею, вкотре порушує міжнародні норми. Санкції залишаться в силі, допоки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і не виведе свої сили з Донбасу”, - підкреслили в посольстві.
Як повідомлялося, Президент РФ Володимир Путін у понеділок приїхав в незаконно анексований Росією Крим.
Путін прибув у Керч для участі в церемонії закладки кораблів для ВМФ Росії.