Двом "самооборонівцям Севастополя” повідомили про підозру за арешти українців у 2014 році

Прокуратура та поліція АРК повідомили про підозру двом «самооборонівцям», які брали участь у затриманні українських громадян на території півострова Крим.

Про це інформує пресслужба прокуратури АРК.

“Прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м.Севастополі повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування “Самооборона Севастополя” за ч. 2 ст. 260 КК України”, - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що двоє українців, будучи учасниками НЗФ “Самооборона Севастополя”, упродовж лютого-березня 2014 року, озброєні, несли «службу» на території населеного пункту Гончарне (Балаклавський район міста Севастополь).

“При цьому підозрювані здійснювали незаконну перевірку документів громадян, обшук їх транспортних засобів, а також ухвалили участь у затриманні українських громадян на території півострова”, - уточнюється у повідомленні.

Як зазначається, наразі підозрюваних оголосили в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцезнаходження.