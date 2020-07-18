Мінська команда КВК відмовляється виступати у Криму

Мінська команда КВК «Діти Тьюринга» відмовилася продовжувати гру в російській Прем'єр-лізі в 2020 році, оскільки чвертьфінал пройде в Криму.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Гумористи з Білоруського державного університету пояснили свою відмову трьома причинами, які було озвучено в відеозверненні.

По-перше, світ все ще переживає епідемію коронавірусу.

По-друге, статус Криму.

Капітан команди заявив, що Білорусь дотримується нейтралітету в питаннях приналежності півострова.

Команда вважає шлях через Росію до Криму неприпустимим, а потрапити на турнір через територію України неможливо через пандемію.

Третя причина - хороші відносини Білоруського державного університету з українськими університетами, які можуть погіршитися, якщо команда відправиться у Крим через Росію.

У той же час "Діти Тьюринга" повідомили, що вони мають гарантію повернення у прем'єр-лігу КВК наступного сезону.