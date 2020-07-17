Окупація Криму не має бути приводом для недопуску ОБСЄ – Цимбалюк

Тимчасова окупація Росією Криму не повинна використовуватися як привід для заборони доступу на півострів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, мандат якої поширюється на всю територію України.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Оскільки мандат СММ охоплює всю територію України, ми також нагадуємо російській стороні, що тимчасова окупація Росію Криму не повинна використовуватися як привід для заборони доступу Місії на півострів. СММ повинна мати змогу встановлювати факти, що стосуються жахливого стану справ з правами людини та основними свободами у Криму, та повідомляти про це держави-учасниці", - заявив він.

У цьому контексті український дипломат звернув увагу присутніх делегацій на нещодавно опубліковану доповіді генсека ООН про ситуацію з правами людини в АР Крим та м.Севастополь, яка ґрунтується на моніторингу та документуванні порушень численних прав людини та міжнародного гуманітарного права на анексованому півострові.

"Ми приєднуємось до висловлених у доповіді закликів до влади Російської Федерації щодо зняття обмежень, накладених на кримськотатарську громаду з метою збереження її представницьких інститутів, забезпечення доступності освіти українською мовою, припинення призову громадян України, які проживають в Криму до збройних сил РФ, а також відновлення порушених майнових прав усіх колишніх власників та припинення відправки захищених осіб за межі окупованої території", - заявив він.

Представник України подякував усім делегаціям країн-учасниць ОБСЄ, які піднімали на засіданнях Постради ОБСЄ усі ці питання щодо порушення прав людини в окупованому Криму та закликав їх підтримувати тему Криму на порядку денному.

Окремо він висловив сподівання, що Швеція, яка розпочне головування в ОБСЄ у 2021 році, приділить більшу увагу питанню тимчасової окупації Криму.

"Врегулювання конфлікту та повернення миру в Європі вимагає деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Якщо цього не зробити, то продовжиться руйнування взаємної довіри та безпеки в регіоні ОБСЄ", - заявив Цимбалюк.