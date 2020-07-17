Україна в ЮНЕСКО назвала пріоритети роботи

Україна активно співпрацюватиме з ЮНЕСКО задля здійснення ефективного моніторингу ситуації в тимчасово окупованому Криму в усіх сферах компетенції цієї організації.

Про це йшлося під час наради керівників секторів Національної комісії України у справах ЮНЕСКО за участі голови комісії, заступника міністра культури та інформаційної політики Світлани Фоменко, повідомляє пресслужба МКІП.

«Учасники наради розглянули стан співробітництва України з ЮНЕСКО, зокрема в умовах пандемії COVID-19, а також пріоритети роботи… Наголошувалося, що в умовах незаконної окупації Росією Криму пріоритетним напрямом діяльності України в ЮНЕСКО і надалі залишиться використання можливостей цієї організації для привернення уваги міжнародної спільноти до гострих проблем на території тимчасово окупованого півострова», - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, було підкреслено важливість регулярного інформування ЮНЕСКО про руйнівні дії російської окупаційної влади в тимчасово окупованому Криму, що загрожують збереженню універсальної культурної та історичної цінності українських об’єктів культурної спадщини, проведення незаконних археологічних розкопок, порушення освітніх і культурних прав громадян України, перешкоджання вільному розповсюдженню ЗМІ, переслідування журналістів тощо.

Учасники наради обговорили також хід підготовки до виборів України до складу одного з головних керівних органів ЮНЕСКО – Виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2021 - 2025 років, які відбудуться під час 41-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у листопаді 2021 року.

Також зазначається, що одностайно було підтримано необхідність реформування Національної комісії у справах ЮНЕСКО з метою активізації її роботи.