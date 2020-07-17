МЗС України надіслало запит у російську колонію про здоров'я Узеїра Абдуллаєва

У російську ВК-16 у Салаваті (Башкортостан) прийшов новий запит МЗС України про здоров'я й умови утримання українського політв'язня Узеїра Абдуллаєва.

Про це його дружина Фера Абдуллаєва повідомила Укрінформу після телефонної розмови з чоловіком.

«Мій чоловік Узеїр зателефонував по «Зонателекому» і розповів, що вчора його викликали до начальства. Це сталося у зв'язку з тим, що стосовно нього прийшов ще один запит з МЗС України щодо умов утримання і стану здоров'я», - розповіла Абдуллаєва.

Вона також уточнила, що її чоловік був викликаний лікарем на прийом. Йому запропонували провести операцію з видалення грижі сухожилля (що з'явилася, очевидно, через часте використання наручників). «Але Узеїр відмовився, оскільки побоюється за своє життя і здоров'я. Він вважає, що умови в колонії не відповідають необхідним для проведення такої операції», - пояснила дружина політв'язня.

Як повідомлялося, п'ятеро кримських татар, які живуть у Сімферополі і його передмістях, були затримані співробітниками ФСБ у жовтні 2016 року за сфабрикованою справою так званої «1-ї сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір».

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Рустема Ісмаїлова до 14 років ув'язнення, Айдера Саледінова й Еміля Джемаденова - до 12 років. Ще двоє фігурантів - брати Теймур і Узеїр Абдуллаєви були засуджені до 17 і 13 років відповідно.

Верховний суд РФ після апеляції знизив усім строк ув'язнення на пів року. Наприкінці січня їх етапували у дві колонії Башкортостану в м. Салаваті - ВК-2 і ВК-16.

ПЦ «Меморіал» визнав усіх фігурантів «1-ї сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.