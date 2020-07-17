Втричі менше, ніж торік: прикордонники розповіли про зменшення руху на адмінмежі з Кримом

У зв'язку з епідемією коронавірусу і карантинними обмеженнями за перші шість місяців 2020 року адміністративний кордон з окупованим Кримом перетнули втричі менше громадян у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - близько 400 осіб за день.

Про це в програмі «Насправді: Крим» на телеканалі «ДІМ» розповів речник Херсонського загону держприкордонслужби Іван Шевцов.

«Безпосередньо адмінкордон за перші пів року перетнули близько 300 тис. громадян в обох напрямках. Я вам скажу, що це втричі менше, ніж за аналогічний період минулого року. Минулого року за цей самий період адмінкордон перетнули близько 1 мільйона осіб», - сказав він.

Шевцов повідомив, що зараз працюють всі три КПВВ в'їзду-виїзду - Каланчак, Чаплинка і Чонгар, а пасажиропотік залишається таким самим, коли пункти пропуску були закриті.

«Зараз адмінкордон за день перетинають близько 300-400 осіб. Це не багато», - прокоментував ситуацію на кордоні Шевцов.

Пресофіцер пояснив правила перетину адмінкордону для громадян, які прямують з окупованого Криму на материк: це встановлення на смартфон програми «Дій вдома» і двотижнева самоізоляція. Або зробити тест на COVID-19, і в разі негативного результату людина може не дотримуватися двотижневої самоізоляції. Для перетину в бік Криму на українських КПВВ правила не змінилися. Однак, якщо громадянин не може пройти тест або забезпечити самоізоляцію протягом двох тижнів, прикордонні служби передають його співробітникам Національної поліції, які, в свою чергу, направлять людину в центри обсервації, де можна пройти самоізоляцію.

Щодо боєготовності українських прикордонних військ на адміністративному кордоні з Кримом Шевцов запевнив, що вони мають достатній потенціал, щоб відбити агресію противника.

«Ще з 2014 року прикордонники на адмінкордоні з Кримом перебувають у повній бойовій готовності. Зараз на адміністративному кордоні у нас доволі багато і персоналу, і озброєння, і техніки, тому ми здатні відбити збройну агресію противника», - зазначив Шевцов.

Як повідомляв Укрінформ, робота пунктів пропуску на адміністративному кордоні з анексованим Кримом відновилася після карантину 15 червня.