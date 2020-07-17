КПВВ на адмінкордоні Криму стануть музеями тимчасової окупації - голова Херсонської ОДА

КПВВ, обладнані на адміністративному кордоні Херсонщини з окупованим Кримом, надають широкий спектр послуг українським громадянам, які прибули з півострова і повертаються туди. А після повернення Криму під контроль України КПВВ стануть музеями тимчасової окупації.

Про це голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв сказав в ефірі телеканалу "Дім/Дом".

"Ми будемо і далі розширювати спектр послуг, які надаються на цих - тимчасових, хочу наголосити, - пунктах в'їзду-виїзду. А коли Україна поверне контроль над тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ці тимчасові КПВВ можуть стати хорошими музеями тимчасової окупації Криму", - заявив Гусєв.

За його словами, адміністрація Херсонщини працює над тим, щоб у сервісній зоні КПВВ "Чонгар" зробити великий хаб для потреб людей, які перетинають адмінкордон. Розширюється спектр послуг у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), що діють на КПВВ "Чонгар" і "Каланчак".

Щодо відновлення поставок води в Крим Північно-Кримським каналом він відповів, що воно можливе лише після повернення півострова під контроль України.

"Лише в український Крим постачатиметься дніпровська вода", - акцентував Гусєв.