МЗС засуджує обмеження Росією свободи пересування українців з окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України засуджує порушення Російською Федерацією права на свободу пересування громадян України з тимчасово окупованої території Криму, спричинені запровадженими обмежувальними заходами з протидії поширенню COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що громадянам України, які постійно проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь та яким окупаційною адміністрацією були незаконно та примусово видані російські паспорти, дозволено лише одноразовий виїзд за межі тимчасово окупованої території, а мешканці Криму, які відмовилися від отримання паспорту РФ, вважаються іноземцями та можуть лише виїхати без можливості повернення до Криму.

«Такі обмеження, встановлені російською окупаційною владою, суперечать нормам міжнародного права, зокрема пункту 4 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року, в якому чітко прописано, що ніхто не може бути свавільно позбавлений права на в'їзд у свою власну країну», - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

У цьому контексті у МЗС зауважили, що окупаційною владою не вводились санітарні обмеження на сполучення з регіонами самої РФ, істотно ураженими COVID-19, зокрема авіасполучення з Москвою не припинялось. Окрім того, проводилися масові військові та пропагандистські заходи, включаючи навчання, бойову підготовку, будівництво в районі бухти Омега та в аеропорті Бельбек, що стало осередком поширення інфекції, парад з нагоди 75-річчя перемоги 24 червня у Сімферополі.

У МЗС акцентували, що такий режим пересування створює істотні перешкоди для молоді, яка обирає українську вищу освіту, оскільки абітурієнти, що виїздили на материкову частину України для складання іспитів або подання документів для вступу до вищих навчальних закладів, а також батьки, що їх супроводжували, після повернення до Криму та до закінчення карантинних обмежень не зможуть залишити тимчасово окуповану територію.

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«Очевидним є те, що введені під приводом боротьби з поширенням нової коронавірусної хвороби обмеження є протиправними, штучними та такими, що спрямовані на подальшу ізоляцію тимчасово окупованих територій від України, консолідацію окупаційного режиму, продовження зухвалого порушення норм міжнародного права», - наголосили у МЗС.

Українські дипломати вважають, що погіршення ситуації з правами людини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Кримського півострову вимагає посиленої протидії з боку міжнародної спільноти.

«РФ зобов’язана виконувати норми міжнародного права, у тому числі припинити практику нав’язування російського громадянства, забезпечити захист життя та здоров’я населення тимчасово окупованих територій та припинити подальший наступ на права людини під приводом карантинних заходів», - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.