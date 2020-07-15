У Криму за добу 12 нових випадків коронавірусу, загалом вже 900 хворих
Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.
"За минулу добу в окупованому Криму зареєстрували 11 нових випадків захворювання COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Всього з діагнозом коронавірусна інфекція в Криму зареєстровано вже 900 пацієнтів.
У Севастополі на ранок 15 липня зареєстрований один новий випадок захворювання COVID-19. За даними КПГ, пацієнтка — жінка похилого віку, жителька Севастополя.
Всього з початку року в Севастополі COVID-19 захворіло 283 людини.
Разом на Кримському півострові за весь період пандемії офіційно зареєстровано 1183 випадки COVID-19, померли 37 осіб.
На думку експертів Кримської правозахисної групи, в Криму приховують реальну кількість смертей від COVID-19. Як приклад — дотепер відсутні офіційні дані про кількість захворювань у російській армії та поліції в Криму.
Крім того, до окупованого півострова продовжує прибувати велика кількість громадян Росії з регіонів, несприятливих щодо COVID-19, але кримська "влада" ніякого контролю за ними не здійснює, констатують експерти КПГ.