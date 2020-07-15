Дудці, Гафарову і Омерову в Росії не надають належну меддопомогу

Адміністрації установ Федеральної служби виконання покарань РФ, де утримуються Енвер Омеров, Джеміль Гафаров та Володимир Дудка, здійснюють тиск на наших співгромадян, не надаючи належну медичну допомогу та лікування.

Про це інформує у Telegram Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

«Російська влада своїми діями демонструє світові, що не збирається припиняти знищення руху опору їхній окупаційній владі. Адміністрації установ Федеральної служби виконання покарань РФ, де утримуються Енвер Омеров, Джеміль Гафаров та Володимир Дудка, здійснюють тиск на наших співгромадян, не надаючи належну медичну допомогу та лікування», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначила Денісова, під час судового засідання у середу документи, надані стороною захисту, щодо стану здоров'я Гафарова, який має II групу інвалідності, не були враховані судом під час розгляду апеляційної скарги.

«Життя та здоров'я Джеміля під загрозою. Він потребує невідкладного проведення кваліфікованого медичного обстеження», - наголосила український омбудсман.

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Вона підкреслила, що ненадання своєчасної та належної меддопомоги прирівнюється до нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і є порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

«Кримський татарин Муслім Алієв відмовився голосувати під час всеросійського референдуму, бо не визнає себе громадянином Росії, проте адміністрація "ФКУ СИЗО 2 УФСИН России по Ростовской области" вважає інакше. За відмову українського політв'язня поміщено до камери без вікон з пліснявою, де неможливо вільно дихати. Так окупант розправляється з "незгодними", - додала Уповноважений ВРУ з прав людини.

Денісова окремо зазначила, що судова колегія "Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Российской Федерации" відхилила клопотання Яшара Муедінова про надання йому перекладача та можливості висловлюватися в судовому засіданні рідною кримськотатарською мовою, що порушує положення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод і статті 18, 59 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації.

Денісова закликала представників міжнародних правозахисних організацій застосувати всі наявні важелі впливу та відреагувати на ганебні факти порушення прав громадян України, які незаконно утримуються країною-окупантом.

«Невідкладно звертаюсь до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України, зокрема забезпечити належні умови тримання та надання належної медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів, а також забезпечити право на справедливий судовий розгляд, гарантоване статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод», - зазначила Денісова.