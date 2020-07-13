Суд у Києві дав 10 років колишньому "міністру" окупаційного уряду Криму

Дніпровський районний суд міста Києва засудив до 10 років позбавлення волі кримського колаборанта Петра Михальчевського, який обіймав посаду «міністра охорони здоров'я» в окупованому Криму з 27 лютого по 10 червня 2014 року.

Про це повідомляє Крим.Реаліі.

«Дніпровський районний суд Києва 13 липня засудив до 10 років в'язниці ексглаву російського МОЗ Криму Петра Михальчевського, обвинуваченого в державній зраді», - повідомляє Крим.Реаліі.

Як повідомлялося, 9 липня Михальчевський виступив з останнім словом у суді, в якому в своє виправдання сказав, що «присягу держслужбовця не давав, допуску до держтаємниці не отримав». «Ексміністр охорони здоров'я» не вважає, що зробив держзраду, аргументуючи це тим, що його призначала на посаду Верховна Рада АРК відповідно до законодавства України.

Михальчевський перебував під арештом з 8 січня 2018 року, спочатку він утримувався в СІЗО Херсона, влітку його перевезли в київський ізолятор. У червні минулого року розслідування у справі «ексміністра охорони здоров'я» було завершено. 9 липня 2019 року Дніпровський районний суд Києва перевів його з СІЗО під домашній арешт.