Центр оцінювання якості освіти засудив образливі слова випускників про кримських татар

Український центр оцінювання якості освіти рішуче засудив агресивні висловлювання випускників однієї з київських шкіл на адресу кримськотатарського народу на відео, знятому ними після проходження ЗНО з історії.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті УЦОЯО.

"Особливо прикрим є те, що учасники ЗНО, присутні на відео, у блюзнірській формі висловлюються на адресу кримськотатарського народу й дозволяють собі емоційні вигуки, що заперечують територіальну цілісність України", - наголосили в УЦОЯО.

У Центрі уточнили, що на відео, записаному після проходження зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 9 липня й розміщеному в соціальній мережі, випускники висловлюють незадоволення змістом сертифікаційної роботи, а зокрема завдання № 25, метою якого є перевірка знань щодо подій і персоналій, пов’язаних із кримськотатарським народом.

В УЦОЯО наголошують, що вимогами Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України передбачено знання учнями таких персоналій, як Ісмаїл Гаспринський, Номан Челебіджіхан, Амет-Хан Султан, Петро Григоренко, Мустафа Джемілєв.

Крім того, елементами змісту Програми є поняття «Кримське ханство», «Національне відродження кримськотатарського народу», «Кримськотатарський національний рух», «Події 1917 року в Криму», «Утворення Кримської АСРР», «Депортація кримських татар та інших народів Криму», «Кримськотатарський рух», «Створення Автономної Республіки Крим», «Меджліс кримськотатарського народу (червень 1991)», «Повернення кримських татар на батьківщину», «Статус Криму», «Анексія Росією Криму».

«Завдання, пов’язані з історією кримськотатарського народу, відповідають чинній програмі й постійно є в сертифікаційних роботах з історії України», - наголосили у Центрі.

Водночас в УЦОЯО подякували Меджлісові кримськотатарського народу за конструктивну реакцію на прикрий інцидент та запевнили, що й надалі робитимуть все, аби забезпечити відповідність змісту і процедури ЗНО чинним правовим актам.

Як повідомлялося, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поінформував у Facebook, що випускники Київської міської школи №90 записали і виклали в Мережі відео з образливими для кримських татар висловлюваннями. Один з них навіть заявив, що "Крим - це Росія".

Згодом керівництво школи опублікувало у соцмережі вибачення за дії своїх випускників, а троє підлітків, які фігурують у скандальному відео, розмістили особисті вибачення.

Меджліс кримськотатарського народу закликав вважати інцидент вичерпаним, а тих випускників, які вибачилися, запросили в офіс Меджлісу, де кожному з них лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв особисто вручить книги з історії Криму і кримськотатарського народу.