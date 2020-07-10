В Криму та Севастополі - 17 нових випадків коронавірусу

У Криму і Севастополі 17 нових випадків коронавірусної інфекції. Всього з початку пандемії на півострові нарахували 1089 хворих.

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на "МОЗ" Криму.

«За минулу добу в окупованому Криму зареєстровано 16 нових випадків захворювання на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Всього з початку пандемії у Криму захворіла 831 особа.

У Севастополі повідомляється про один новий випадок захворювання. Всього в Севастополі нову коронавірусну інфекцію підхопили 258 осіб.

Разом у Криму і Севастополі за весь період пандемії захворіли 1089 осіб, померли 37 осіб.

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