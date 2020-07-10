Свідки у "справі Приходька" позитивно схарактеризували обвинувачуваного українця

У Південному окружному військовому суді м Ростова-на-Дону в ході засідання у "справі Олега Приходька" два свідки позитивно схарактеризували обвинувачуваного українця.

Про це в відео, оприлюдненому в Facebook Крымской Кримською солідарністю, розповів адвокат Назім Шейхмамбетов.

"Сьогодні ми допитали двох свідків — це мешканці міста Саки, вони знайомі з Олегом Аркадійовичем. У ході допиту свідки показали, що знають Олега Аркадійовича винятково з позитивного боку", - повідомив Шейхмамбетов.

За його словами, 10 жовтня 2019 року в обох свідків пройшли обшуки, після яких вони стали свідками в рамках кримінальної справи проти Приходька.

"Один зі свідків пояснив, що коли до нього прийшли з обшуком, він був на дні народження, тому знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Після обшуку в будинку, свідка відвезли в ФСБ в Сімферополь, де йому ще налили "сто грам", після чого допитали та відпустили, і він на таксі повернувся додому", - розповів адвокат.

Другий свідок також показав, що знає Приходька виключно з позитивного боку. Він розповів, що Приходько допомагав відновлювати храм у Євпаторії.

Як сказав захисник Приходька, його "жахає, як проходять допити, але благо, що люди мають мужність все це розповісти, і я сподіваюся, що суд дасть належну оцінку цим процесуально неприпустимим діям».

Адвокат додав, що звинувачення "намагається своїми питаннями створити образ такого собі маргінала, людини яка сповідує нелюдські фашистські погляди".

"Дана кримінальна справа носить абсолютно політичний характер", - заявив Шейхмамбетов.

Наступне засідання у "справі Приходько" відбудеться 10 серпня. За словами адвоката, "держзвинувачення відмовилося від виклику в суд інших заявлених свідків і запропонувало суду досліджувати їх письмові докази, наявні в матеріалах справи".

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Як повідомлялося, українського активіста Олега Приходька з м. Саки звинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст.30 і ч.1 статті 205 ( "Приготування до вчинення терористичного акту"), ч.1 статті 222 ( "Придбання і зберігання вибухових речовин ") і ч.1 статті 223-1 ("Виготовлення вибухових речовин").

27 березня 2020 року Приходьку продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а через кілька днів етапували до Ростова-на-Дону.

Фото: Крим.Реалії