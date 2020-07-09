У Києві презентували посібник для журналістів “Крим в контексті окупації”

Презентований у четвер, 9 липня, в Укрінформі посібник «Крим в контексті окупації» допоможе журналістам, які пишуть про Крим, орієнтуватися щодо термінології і назв органів окупаційної влади в Криму і Севастополі, і в цілому, розвіювати хибні міфи про ситуацію в Криму.

Про це на круглому столі «Крим у дзеркалі мас-медіа», організованому Постійним Представництвом Президента України в АРК і Центром прав людини ZMINA, повідомила перша заступниця Постійного Представника Президента України в АРК Дар'я Свиридова.

«Повинно бути чітке і однозначне розуміння того, що є окупація Криму, чому окупація, а не анексія, чому кримчани, які вимушено отримали російські паспорти, не стали громадянами Російської Федерації, а залишаються нашими громадянами і мають всі права, які надаються громадянам України. Тому, щоб розвіяти хибні міфи і розуміти ситуацію навколо окупованого Криму, ми прийшли до думки, що було б непогано мати посібник з відповідями на найбільш поширені запитання, які виникають, зокрема у журналістів», - сказала Свиридова.

Круглий стіл «Крим у дзеркалі мас-медіа» / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

За її словами, посібник має кілька блоків, перший з яких пов'язаний з термінологією, де журналістам, зокрема, пояснюється, що в Криму є дві адміністративні одиниці - тимчасово окупована Автономна Республіка Крим і тимчасово окуповане місто Севастополь.

«Це перша проблема, з якою ми стикаємося, на жаль, не тільки в журналістських публікаціях», - зазначила перша заступниця Постійного Представника Президента в АРК.

Крім того, додала вона, в даному блоці описується, чому окупація АРК та міста Севастополь - «тимчасовий політичний стан цих територій, і він не пов'язаний з переходом до складу будь-яких інших держав».

У збірнику також розповідається про такі важливі питання в контексті окупації, як, наприклад, корінні народи Криму, повідомляється про те, які санкції накладені на РФ у зв'язку з окупацією Криму і в яких міжнародних судах розглядаються позови України про військові злочини РФ в Криму, пояснюється, що таке перехідне правосуддя і які державні органи України працюють в Криму.

Як повідомила Свиридова, схожий збірник був презентований минулого тижня для представників державної влади в Україні.

В цілому, посібник «Крим в контексті окупації», зазначила вона, дозволить журналістам тримати тему Криму в порядку денному як територію, яка є частиною України.