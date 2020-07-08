В окупованому Криму нарахували 1058 випадків COVID-19

За минулу добу в окупованому Криму зафіксували 15 нових випадків коронавірусної інфекції та одну смерть від COVID-19.

Про це інформує у Facebook Кримська правозахисна група.

«За минулу добу в окупованому Криму зареєстровано 15 нових випадків захворювання на COVID-19», - повідомляє КПГ із посиланням на «главу» окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова.

Крім того, за даними «влади», на ранок 8 липня в Криму була зафіксована ще одна смерть пацієнта з коронавірусною інфекцією.

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Загалом за поточний період у Криму нарахували 804 випадки нової коронавірусної інфекції, померли 32 особи.

У Севастополі про нові випадки захворювання на COVID-19 не повідомляється. На сьогодні у місті захворіли 254 особи, п'ятеро померли.

Загалом у Криму та Севастополі за весь період пандемії захворіли 1058 осіб, померли 37.

Фото: ATR