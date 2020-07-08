Литва засудила нові затримання кримських татар

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус засудив вчорашнє затримання активістів у незаконно анексованому Росією Криму й закликав Москву негайно відпустити всіх незаконно затриманих громадян України.

Про це він заявив у Twitter.

«Рішуче засуджую недавнє вибіркове затримання семи кримськотатарських активістів в незаконно анексованому Криму», - написав Лінкявічус.

Strongly condemn the recent arbitrary arrests of seven Crimean Tatar activists in illegally annexed #Crimea. Once again call on #Russia to immediately stop violating international law and release all illegally detained Ukrainian🇺🇦 citizens. pic.twitter.com/V8CSTA8cEg — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) July 8, 2020

Він ще раз закликав Росію негайно припинити порушувати міжнародне право й відпустити всіх незаконно затриманих громадян України.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 липня у Криму пройшли масові обшуки в будинках семи кримських мусульман, які проживають у Бахчисарайському, Красногвардійському, Сімферопольському районах та м Алушті. Серед затриманих силовиками - інвалід першої групи по зору Олександр Сизиков. За словами активістів, які знімали обшук, Сизикова затримали разом із його дружиною, оскільки він не може пересуватися самостійно. Пізніше Київський районний «суд» Сімферополя відправив Сизикова під домашній арешт до 2 вересня.