"Суд" в Криму залишив під арештом двох кримських татар

"Суд" в окупованому Криму лишив під арештом затриманого напередодні Зекір`ю Муратова, підозрюваного в організації діяльності Хізб ут-Тахрір.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"Сьогодні, 8 липня, відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу стосовно Муратова Зекір`ї, затриманого 7 липня за підозрою в організації діяльності Хізб ут-Тахрір, яка заборонена в Росії з 2003 року. Київський районний суд виніс рішення - утримання під вартою до 2 вересня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Захист здійснював адвокат Еміне Авамілєва.

За даними Кримської солідарності, аналогічне рішення - утримання під вартою до 2 вересня 2020 року - було ухвалено сьогодні тим самим "судом" стосовно затриманого напередодні Ісмета Ібрагімова. Йому висунули підозру в "організації діяльності Хізб ут-Тахрір".

Захист здійснював адвокат Айдер Азаматов.

Як повідомлялося, 7 липня о 4 ранку почалися масові обшуки в декількох районах Криму. За підсумками слідчих заходів окупантів, які пройшли в 13-ти будинках, співробітники ФСБ затримали 7 осіб - Зіядінова Еміля, Ібрагімова Ісмета, Суф`янова Аліма, Хайретдінова Сейрана, Сізікова Олександра, Бектемірова Вадима, Муратова Зекір`ю. Всіх доставили до будівлі УФСБ Криму в Сімферополі. Ділявера Меметова, до якого прийшли з постановою на арешт, в його домоволодінні не виявилося. Спецслужби продовжують його пошуки.