Окупанти відправили під домашній арешт ще одного кримського татарина
Про це повідомляє у Facebook Кримська солідарність.
"Київський районний "суд" Сімферополя відправив під домашній арешт до 2 вересня 2020 року кримського мусульманина, інваліда першої групи по зору Олександра Сизикова, підозрюваного в організації діяльності Хізб ут-Тахрір, яка заборонена в Росії з 2003 року", - йдеться в повідомленні.
Захист Сизикова висунув клопотання про будь-який запобіжний захід, не пов'язаний із триманням у СІЗО, оскільки його захворювання не дозволяє йому перебувати в умовах слідчого ізолятора.
Суддя Ольга Кузнєцова почула аргументи захисту.
За даними Кримської солідарності,Олександра Сизикова до будівлі суду приїхали підтримати більш як 100 осіб із різних міст Криму, проте засідання проходило в закритому режимі, слухачів не пустили до зали суду і вони очікували на рішення щодо обрання запобіжного заходу на вулиці.
Захист здійснювала адвокат Сафіє Шабанова.
Як повідомляв Укрінформ, 7 липня у Криму пройшли масові обшуки в будинках семи кримських мусульман, які проживають у Бахчисарайському, Красногвардійському, Сімферопольському районах та м Алушті. Серед затриманих силовиками - інвалід першої групи по зору Олександр Сизиков. За словами активістів, які знімали обшук, Сизикова затримали разом із його дружиною, оскільки він не може пересуватися самостійно.