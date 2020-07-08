Окупанти відправили під домашній арешт ще одного кримського татарина

Окупанти відправили під домашній арешт ще одного кримського татарина

Укрінформ
В окупованому Росією Криму Київський районний «суд» Сімферополя відправив під домашній арешт до 2 вересня інваліда першої групи по зору Олександра Сизикова.

Про це повідомляє у Facebook Кримська солідарність.

"Київський районний "суд" Сімферополя відправив під домашній арешт до 2 вересня 2020 року кримського мусульманина, інваліда першої групи по зору Олександра Сизикова, підозрюваного в організації діяльності Хізб ут-Тахрір, яка заборонена в Росії з 2003 року", - йдеться в повідомленні.

Захист Сизикова висунув клопотання про будь-який запобіжний захід, не пов'язаний із триманням у СІЗО, оскільки його захворювання не дозволяє йому перебувати в умовах слідчого ізолятора.

Суддя Ольга Кузнєцова почула аргументи захисту.

За даними Кримської солідарності,Олександра Сизикова до будівлі суду приїхали підтримати більш як 100 осіб із різних міст Криму, проте засідання проходило в закритому режимі, слухачів не пустили до зали суду і вони очікували на рішення щодо обрання запобіжного заходу на вулиці.

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Захист здійснювала адвокат Сафіє Шабанова.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня у Криму пройшли масові обшуки в будинках семи кримських мусульман, які проживають у Бахчисарайському, Красногвардійському, Сімферопольському районах та м Алушті. Серед затриманих силовиками - інвалід першої групи по зору Олександр Сизиков. За словами активістів, які знімали обшук, Сизикова затримали разом із його дружиною, оскільки він не може пересуватися самостійно.

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