Україна закликає генсека ООН відреагувати на російський терор у Криму

Україна закликала генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша відреагувати на порушення Росією міжнародного права в тимчасово окупованому Криму, яка продовжує тактику репресій і переслідування кримських татар.

Про це йдеться в заяві "Так працює тактика терору", оприлюдненій Постійним представництвом України при ООН у Facebook.

"Росія вранці здійснила рейди до помешкань у Криму, коли сім’ї ще спали, незаконно затримавши шістьох кримських татар, у тому числі людину з інвалідністю", - наголошується в документі.

При цьому підкреслюється, що міжнародне право забороняє довільне втручання у приватне життя та помешкання людини.

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"Росія як держава-окупант мусить припинити затримувати жителів Криму з політично мотивованих міркувань. Права захищених осіб (на окупованих територіях – ред.) мають бути гарантовані. Ми закликаємо генерального секретаря ООН відреагувати на триваюче погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму", - заявили в Постійному представництві України при ООН.

Як повідомляв Укрінформ, зранку у вівторок, 7 липня, в чотирьох районах окупованого Росією Криму російські силовики провели обшуки в оселях кримських татар і затримали семеро осіб. Українська сторона відкрила кримінальне провадження за фактами незаконних обшуків у будинках кримських татар на окупованому півострові.