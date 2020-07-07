Після обшуків на окупованому півострові затримали 6 кримських татар — Джапарова

Російська окупаційна влада Криму із 4-ї ранку вівторка проводить обшуки в кримських татар, наразі шестеро людей затримано.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Facebook.

“Сьогодні з 4 години ранку в чотирьох районах півострова окупант проводить обшуки в сім’ях кримських татар. Шестеро затримані. Скоріш за все, на всіх чекає славнозвісна ст. 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації та участь в такій організації - ред.)”, - зазначила вона.

За даними Джапарової, затримані наразі утримуються у відділені ФСБ в Сімферополі.

Перша заступниця міністра закордонних справ підкреслила, що вже 67 кримських татар затримані за ст. 205.5 КК РФ. “Їх всіх намагаються видати за терористів”, - додала Джапарова.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні з самого ранку в окупованому РФ Криму у будинках семи родин кримських татар у різних районах півострова були проведені обшуки.