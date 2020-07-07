Силовики РФ знову проводять обшуки у кримських татар – правозахисники

Сьогодні в окупованому Росією Криму проходять обшуки у будинках кримських татар в декількох районах півострова.

Про це інформує правозахисна організація "Кримська солідарність" у Facebook.

"4.15 ранку. На гарячу лінію "Кримської солідарності" повідомляють про кілька обшуків у різних районах Криму", - йдеться в інформації.

За даними правозахисників, о 7.00 на гарячу лінію повідомили про сім обшуків у будинках кримських татар - Зіядінова Еміля (смт. Жовтневе, провулок Карла Маркса, 81); Ібрагімова Ісмета (Сімферопольський район, Курци); Меметова Дилявера (Алушта, вул. Туристів, 6); Суф'янова Аліма (Бахчисарайський район, c. Залізничне, вул. Шмельова, 50а); Хайретдінова Сейрана (Бахчисарайський район, c. Білокамянка); Сизикова Олександра (Бахчисарайський район, с. Севастянівка); Бектемирова Вадима Заетдіновіча (с. Кам'янка, вул. Сайдали Куртсеїта, 24).

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Правозахисники Кримської солідарності вивчають інформацію, що надходить.

Фото: Кримська солідарність