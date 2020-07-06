У "другій Бахчисарайській справі" готові виступити понад 50 свідків захисту

У понеділок, 6 липня, Південний окружний військовий суд міста Ростов-на-Дону береться до подання доказів сторони захисту в "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група). Адвокати підготували понад 50 свідків.

Про це повідомляє у Facebook Кримська солідарність.

"Захист приготував понад 50 свідків, серед яких є експерти, які робили на замовлення ФСБ експертизи, релігієзнавці, лінгвісти", - йдеться у повідомленні.

Для участі в процесі по відеоконференцзв'язку до "Кримськрого гарнізонного військового суду" в якості свідків захисту прибули ветеран кримськотатарського національного руху Зевждет Куртумеров, інші активісти, а також шкільна вчителька фігуранта "справи" Ернеса Аметова Карпінська Валентина Олександрівна.

Раніше Кримська солідарність повідомляла, що на останньому судовому засіданні у другій бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір" сторона звинувачення несподівано завершила подання доказів провини підсудних у Південному окружному військовому суді, що стало несподіванкою для адвокатів, які представляють інтереси заарештованих.

Адвокат Еміль Курбедінов, який представляє в суді інтереси Марлена Асанова, вважає, що переслідування фігурантів даної "справи" пов'язане виключно з розмовами про релігію і політику, а також з активною громадською позицією обвинувачених. На думку захисника, для винесення вироків невинним людям в Криму спецслужби використовують антитерористичне законодавство Російської Федерації.

Як повідомляв Укрінформ, у Південному окружному військовому суді міста Ростов-на-Дону відбувається слухання по суті "справи Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група), під час якого кілька свідків звинувачення виступили зі спростуванням своїх показань, даних ними в ході досудового слідства, нібито як свідки.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір`яєв та Ернес Аметов. ФСБ РФ інкримінує їм участь у забороненій в Росії і анексованому Криму організації Хізб ут-Тахрір.

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва і мешканця села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Фото: Кримська солідарність