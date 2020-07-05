Чубаров переконаний, що кораблі ВМС повернуться у бухти Севастополя

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров переконаний, що Військово-Морські сили України знову стануть своїми бойовими кораблями в бухтах Севастополя і біля причалів інших баз звільненого від російських окупантів Криму.

Про це він написав у Facebook з нагоди Дня Військово-Морських сил України.

"Меджліс кримськотатарського народу в той складний період встановив тісний взаємозв'язок з Міністерством оборони України і утвореної ним Організаційною групою зі створення ВМС України. Позиція вищого представницького органу кримськотатарського народу визначалася усвідомленням того, що термінове формування на півострові військової інфраструктури незалежної України, включаючи і військово-морські сили, сприятиме зміцненню позицій молодої Української держави в Криму і у Азово-Чорноморському регіоні", - наголосив Чубаров.

За його словами, сьогодні відновлені ВМС України посилюються, беручи участь у проведенні операції Об'єднаних сил на сході України, захищаючи південно-східні кордони і морську зону та узбережжя Української держави.

"Впевнені, що діючий особовий склад ВМС України примножить морську славу України і знову стане своїми бойовими кораблями в бухтах Севастополя і біля причалів інших баз звільненого від російських окупантів Криму", - підкреслив голова Меджлісу та побажав українським морякам незламної сили духу у захисту морських кордонів України та відновлення її територіальної цілісності.

Як повідомляв Укрінформ, уперше День ВМС України був відзначений у Севастополі 1 серпня 1997 року. В цей день на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України.

День ВМС ЗС України був установлений на прохання Військової Ради Військово-морських сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту «Море-96» (30 липня – 1 серпня 1996), указом Президента від 17 серпня 1996 року.

Згодом, згідно з указом Президента Ющенка від 24 березня 2006 року День Військово-морських сил Збройних сил України відзначався щорічно в першу неділю липня. З 2012 року почали відзначати в останню неділю липня. У 2015 році ми знову повернулися до святкування Дня ВМС в першу неділю липня.

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Нині, у зв’язку з російською окупацією Криму, штаб ВМС України розташований в Одесі.