Адмінмежу з Кримом за вихідні перетнули понад тисяча людей

Українські прикордонники пропустили понад тисячу громадян на адмінмежі з анексованим Кримом за період 27-29 червня цього року.

Про це повідомляє Херсонський прикордонний загін Державної прикордонної служби України у Facebook.

"Протягом вихідних 27,28 та 29 червня через адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом прикордонники пропустили 1 114 громадян, з яких 533 - на тимчасово окуповану територію та 581– на материкову частину України", - йдеться у повідомленні.

Натомість підконтрольні окупаційній владі правоохоронні структури за останні три доби не пропустили на територію Криму 164 громадянина України, зазначили у відомстві.

У ДПСУ наголошують, що контрольні пункти в’їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом продовжують функціонувати в штатному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, робота пунктів пропуску на адміністративній межі з анексованим Кримом відновилася після карантину 15 червня.

Фото: ДПСУ