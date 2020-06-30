Адмінмежу з Кримом за вихідні перетнули понад тисяча людей
Про це повідомляє Херсонський прикордонний загін Державної прикордонної служби України у Facebook.
"Протягом вихідних 27,28 та 29 червня через адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом прикордонники пропустили 1 114 громадян, з яких 533 - на тимчасово окуповану територію та 581– на материкову частину України", - йдеться у повідомленні.
Натомість підконтрольні окупаційній владі правоохоронні структури за останні три доби не пропустили на територію Криму 164 громадянина України, зазначили у відомстві.
У ДПСУ наголошують, що контрольні пункти в’їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом продовжують функціонувати в штатному режимі.
Як повідомляв Укрінформ, робота пунктів пропуску на адміністративній межі з анексованим Кримом відновилася після карантину 15 червня.
Фото: ДПСУ