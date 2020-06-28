У Криму на одному будмайданчику на COVID-19 захворіли 28 робітників

За минулу добу, 27 червня, в Криму зафіксували 35 нових випадків інфікування коронавірусом, одна людина померла.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на окупаційну владу півострова.

Із 35 інфікованих 28 — будівельники з одного робочого майданчика. Всі хворі госпіталізовані.

Станом на ранок 28 червня п’ять нових випадків захворювання зафіксовано в Севастополі.

Днем раніше, 26 червня, у Криму виявили лише два випадки коронавірусної інфекції.

Від початку епідемії в Криму зареєстровано вже 681 випадок захворювання на коронавірус.

Раніше правозахисники заявляли, що в анексованому Криму цілеспрямовано занижують цифри щодо кількості випадків зараження і смертей від COVID-19 для продовження зняття обмежень.