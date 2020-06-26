Кримськотатарський прапор для всього світу став символом нескореності – ОП

Зображена на кримськотатарському прапорі золота тамга на блакитному фоні для всього світу стала символом нескореності та мужності, боротьби за свої права та за повернення Криму під контроль України.

Про це йдеться у привітанні Офісу Президента України з Днем кримськотатарського прапора, оприлюдненому у Facebook

"Сьогодні ми разом із кримськими татарами відзначаємо День кримськотатарського прапора. Прапор був затверджений ще у 1917 році, а саме свято почало відзначатися з 2010-го та закріплене рішенням V Курултаю кримськотатарського народу. Золота тамга на блакитному стязі для всього світу стала символом нескореності та мужності народу, символом боротьби за свої права, боротьби за повернення Криму під контроль України", - зазначається у привітанні.

В Офісі Президента акцентували, що в окупованому Криму через чітку проукраїнську позицію саме кримські татари зазнають переслідувань і дискримінації, кримські татари становлять більшість політичних бранців.

"Сервер Мустафаєв, Сейран Салієв, брати Абдулаєви, Емір-Усеїн Куку – всі вони є справжніми в’язнями сумління, і ми зробимо все для того, щоб вони якомога швидше повернулися додому", - пообіцяли в ОП.

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Як зазначається у привітанні, дуже важливо робити все можливе для відновлення історичної справедливості та прав кримськотатарського народу як корінного народу України.

"Звісно, це свято ми хотіли б відзначати в Криму, на Батьківщині кримських татар. Президент України неодноразово зазначав, що повернення Криму має стати нашою національною ідеєю, кожного українця і кримського татарина, всієї нашої держави та всього світу. Тому ми переконані, що золота тамга на блакитному стязі майорітиме над Чатир-Дагом та Ай-Петрі, у Бахчисараї, Ялті та Севастополі. Крим – це Україна!", - наголошується у привітанні.

День кримськотатарського прапора — день шанування національного прапора кримських татар, корінного народу Криму. Відзначається 26 червня з 2010 року.