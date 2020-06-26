Кримськотатарський прапор для всього світу став символом нескореності – ОП
Про це йдеться у привітанні Офісу Президента України з Днем кримськотатарського прапора, оприлюдненому у Facebook
"Сьогодні ми разом із кримськими татарами відзначаємо День кримськотатарського прапора. Прапор був затверджений ще у 1917 році, а саме свято почало відзначатися з 2010-го та закріплене рішенням V Курултаю кримськотатарського народу. Золота тамга на блакитному стязі для всього світу стала символом нескореності та мужності народу, символом боротьби за свої права, боротьби за повернення Криму під контроль України", - зазначається у привітанні.
В Офісі Президента акцентували, що в окупованому Криму через чітку проукраїнську позицію саме кримські татари зазнають переслідувань і дискримінації, кримські татари становлять більшість політичних бранців.
"Сервер Мустафаєв, Сейран Салієв, брати Абдулаєви, Емір-Усеїн Куку – всі вони є справжніми в’язнями сумління, і ми зробимо все для того, щоб вони якомога швидше повернулися додому", - пообіцяли в ОП.
Як зазначається у привітанні, дуже важливо робити все можливе для відновлення історичної справедливості та прав кримськотатарського народу як корінного народу України.
"Звісно, це свято ми хотіли б відзначати в Криму, на Батьківщині кримських татар. Президент України неодноразово зазначав, що повернення Криму має стати нашою національною ідеєю, кожного українця і кримського татарина, всієї нашої держави та всього світу. Тому ми переконані, що золота тамга на блакитному стязі майорітиме над Чатир-Дагом та Ай-Петрі, у Бахчисараї, Ялті та Севастополі. Крим – це Україна!", - наголошується у привітанні.
День кримськотатарського прапора — день шанування національного прапора кримських татар, корінного народу Криму. Відзначається 26 червня з 2010 року.