У Криму і Севастополі - вже 853 випадки COVID-19

У Криму і Севастополі зафіксовано вже 683 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявлено сім нових випадків, 1 людина померла.

Про це повідомляє в Facebook Кримська правозахисна група.

«У Криму COVID-19 за добу підтверджено у семи осіб, одна людина померла», - повідомляє КПГ з посиланням на окупаційну владу Криму.

Три випадки з семи нововиявлених зафіксовано у Євпаторії, в тому числі один у медичного працівника, ще три - у Сімферополі і один - в Білогірському районі.

У Сімферополі минулої доби помер чоловік з підтвердженим COVID-19, який перебував в у важкому стані в реанімації в Сімферопольській міській клінічній лікарні №7.

У Севастополі станом на ранок 25 червня про нові випадки захворювання COVID-19 не повідомляється.

Всього на території Криму з початку пандемії зареєстровано 638 ​​випадків COVID-19, 24 хворих померли. У Севастополі загалом зафіксовано 215 осіб з діагнозом COVID-19, троє померли.

На 25 червня в Криму і Севастополі підтверджено 853 випадки захворювання, 27 осіб померли.