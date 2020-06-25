Судилище по "справі Джемілєва" в окупованому Криму перенесли на 9 липня
Про це повідомляється на офіційному сайті Кримської правозахисної групи.
«У зв'язку з тим, що захист до судового процесу не було ознайомлено з обвинувальним висновком, попереднє судове засідання (щодо Джемілєва - ред.) було відкладено до 9 липня», - йдеться в повідомленні.
За даними правозахисної організації, «справу Мустафи Джімелєва» розглядає «суддя» Венера Ісроїлова.
Як повідомляв Укрінформ, попереднє судове засідання у сфабрикованій «справі» проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Відбудеться в окупованому Армянську 25 червня о 9:30. Засідання передбачалося в закритому режимі.
13 квітня 2020 року Слідчий комітет Росії висунув Мустафі Джемілєву обвинувачення за ч. 3 ст. 322 КК РФ, за ч. 1 ст. 222 і за ч. 1 ст 224 КК РФ. Перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити в анексуваний Крим через контрольований зараз Росією пункт пропуску "Армянськ" на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді Джемілєва не пропустили, і він був змушений повернутися до Києва.
Також проти Мустафи Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.