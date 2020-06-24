Біля МЗС піднімуть кримськотатарський прапор
Про це у Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Заходи, що проводитимуться у місті Києві - церемонія урочистого підняття кримськотатарського прапора на флагштоку біля будівлі МЗС України за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова", - написав він.
Місце проведення заходу, який почнеться о 10.30, - внутрішній дворик МЗС України.
Також із 15-ї до 18.30 пройде автопробіг вулицями Києва. Початок автопробігу - Міжнародний виставковий центр, завершення - Майдан Незалежності. Пасажири-учасники автопробігу приєднаються до ходи-винесення великого кримськотатарського прапора, яка почнеться о 18.30.
Початок ходи – вул. Хрещатик, 29/1 (орієнтир - магазин "Рошен" біля Бессарабського ринку). Завершиться хода на Майдані Незалежності, де о 19.00 відбудеться мітинг, присвячений Дню кримськотатарського прапора.
Як повідомлялося, прапор кримських татар являє собою полотнище блакитного кольору із жовтим гербом (тамгою) у верхнім лівім куті. Був прийнятий Курултаєм кримськотатарського народу як національний у 1991 році.
В Україні щороку 26 червня відзначають День кримськотатарського прапора.