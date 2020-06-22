У Раду внесли законопроєкт про реєстрацію народження у Криму

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3713, що дасть змогу жителям тимчасово окупованого Криму отримувати документи про народження дитини українського зразка в адміністративному порядку, без проходження тривалої судової процедури.

Про це інформував співавтор законопроєкту, голова Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець, повідомляє Інформаційне управління Апарату ВР.

"У 2018 році у так званий "Закон про реінтеграцію Донбасу" була внесена норма, яка дозволяла оформлювати документи про народження і смерть, які відбулися на окупованих територіях Донбасу, без судової тяганини. Втім, для окупованої території Криму аналогічна норма прийнята не була. Аби це виправити, народні депутати Комітету з питань прав людини зареєстрували законопроєкт №3713, розроблений спільно з Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Його мета - надати можливість кримчанам отримувати документи про народження дітей не в судовому, а в адміністративному порядку", - наголосив Лубінець.

Він нагадав, що існування виключно судового механізму призводить до того, що не більше 37% дітей, які народилися на окупованому Донбасі, і лише 13,5%, народжених в окупованому Криму, мають свідоцтва про народження українського зразка.

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"Крім того, існуюча процедура створює величезне навантаження на судову систему. Наприклад, лише у 2019 році суди винесли понад 30 тисяч рішень у справах про встановлення юридичних фактів народження або смерті на окупованих територіях. Запровадження позасудової процедури дозволить звільнити людей від судової тяганини, зменшить навантаження на суди, а головне – продемонструє людям на окупованих територіях, що Україна зацікавлена в їхній реінтеграції та спільному майбутньому", - сказав Комітету з питань прав людини.

Лубінець також висловив упевненість, що народні депутати підтримають законопроєкт №3713, і це дозволить мешканцям тимчасово окупованих територій відчути дієву підтримку України.