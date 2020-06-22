Збереження кримськотатарської мови: що для неї зараз найважливіше?

Маю чималий перелік ідей-завдань для збереження та розвитку кримськотатарської мови

Учора отримав таке запитання від незнайомої:

«Привіт! Підкажи, будь ласка, як ти вчиш кримськотатарську? Я сама киримли, але дуже погано її знаю. У мене дуже маленький словниковий запас, і… дуже малий обсяг ситуацій для її використання».

Мене, як колишнього викладача японської мови, дуже засмучує й бентежить така ситуація. Є охочі вивчати кримськотатарську мову, але через брак можливостей (матеріалів, курсів і спільнот) вони не мають практичної змоги вивчати її та застосовувати знання. Уважаю, що це великою мірою є наслідком попередніх 30-ти років відсутності підтримки з боку влади та суспільства з моменту повернення кримських татар до Криму, України. І ця відсутність можливостей є критичною проблемою для збереження їхньої ідентичності. Збереження мови є надзвичайно важливе в цьому питанні, як ви добре знаєте.

У зв’язку з цим, я гадаю, що ми повинні реалізувати наступні два завдання для збереження кримськотатарської мови впродовж наступних 3-5 років:

- ЗРОБИТИ НОВІ ПІДРУЧНИКИ кримськотатарської мови (латинкою), бажано разом з аудіоматеріалами, на основі сучасної методики викладання мов, з урахуванням критеріїв CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Недостатньо з навчальним портал-сайтом, який Міністерство культури, молоді та спорту анонсувало торік, хоча такий портал був би корисний для охочих, які живуть в окупованому Криму та за кордоном. Передусім, необхідно підходити до створення навчальних матеріалів систематично.

- СТВОРИТИ СПІЛЬНОТУ/групу в Києві та інших містах, де їхні учасники будуть розмовляти і вчитися виключно кримськотатарською мовою без мови посередництва хоч у визначений час (як “кримськотатарська година/пікнік/гра без російської мови”). У межах занять, ігор чи заходів потрібно забороняти учасникам використовувати інші мови (російську, українську), щоб люди могли переходити до стадії, у якій вони починають розмовляти й думати тільки цією мовою. Використання мов посередництва заважають цьому процесу. Учасникам буде незручно? Так, і тому це корисно. У процесі вивчення мов така незручність є ключовим мотиваційним фактором. Зручний тренінг не є тренінг. Якщо є запитання, записуйте собі, і ставте учителям після занять.

Ці два завдання першочергові. У мене ще довгий перелік ідей-завдань для збереження та розвитку кримськотатарської мови, є середньо- та довгострокові завдання, але про них – іншим разом.

Хірано Такаші

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