Адвокат заявляє про тиск на свідків захисту у "другій бахчисарайській справі"

Південний окружний військовий суд міста Ростов-на-Дону, РФ, чинить тиск на свідків захисту у «справі Хізб ут-Тахрір» (друга бахчисарайська група).

Про це у відео, опублікованому Кримською солідарністю у Facebook розповів адвокат Еміль Курбедінов.

"Стала сюрпризом явка двох свідків на суд. Коли ми дізналися прізвища цих свідків, ми зрозуміли, що це свідки, які були заявлені з боку захисту. І чому прокурор їх викликав і допитував, як свідків обвинувачення – нам незрозуміло... Ми розцінюємо це як тиск на свідків захисту», — сказав Курбедінов.

За його словами, величезна кількість свідків обвинувачення, яких викликають до суду, не розуміють своєї функції свідків.

"Сьогодні, наприклад, допитували дівчину, яка пояснила, що думала, що зі слідчим ФСБ у неї була просто дружня бесіда і ось зараз, каже, я опинилася в суді, і я абсолютно не розумію, що я тут роблю. Ми і до цього говорили всім - знайте свої права, знайте, що якщо з вами розмовляє слідчий ФСБ і ви щось підписуєте, ви після цього будете викликані до суду, вас допитуватимуть, І Бог знає як будуть використані ваші свідчення. Може трапитися так, що ці свідчення, які ви підписали не читаючи, ляжуть в основу вироку на 17-20 років абсолютно невинним людям», - сказав адвокат Курбедінов.

Як повідомляв Укрінформ, у Південному окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону йде слухання по суті «справи Хізб ут-Тахрір» (друга бахчисарайська група), в ході якого кілька свідків обвинувачення виступили зі спростуванням своїх свідчень, які вони дали в ході досудового слідства нібито в якості свідків. Один зі свідків вказав на підробку його підпису в протоколі допиту.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ РФ інкримінує їм участь у забороненій у Росії і анексованому Криму організації Хізб ут-Тахрір.

21 травня 2018 року в Криму були затримані координатор Кримської солідарності Сервер Мустафаєв і житель села Долинне Бахчисарайського району Едем Смаїлов. Обвинувачення проти них долучили до бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".