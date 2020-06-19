Кримські окупанти призначили дату суду у "справі Джемілєва"

Попереднє судове засідання у сфабрикованій "справі" проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва відбудеться в окупованому Армянську 25 червня о 9:30.

Про це адвокат Джемілєва Микола Полозов повідомив у Facebook.

"Вірменський міський суд (контрольований Росією, в анексованому Криму - ред.) призначив попереднє судове засідання у справі проти Мустафи Джемілєва на 25 червня о 9:30, зал 1», - пише Полозов.

Він уточнює, що відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України попереднє судове засідання проходитиме в закритому режимі.

Як повідомляв раніше Полозов, розглядати справу буде суддя Венера Ісроілова.

Як повідомлялося, 13 квітня 2020 року Слідчий комітет Росії пред'явив Мустафі Джемілєву обвинувачення за ч.3 ст. 322 КК РФ, за ч. 1 ст. 222 і за ч. 1 ст 224 КК РФ. Перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити в анексований Крим через контрольований зараз Росією пункт пропуску "Армянськ" на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді Джемілєва не пропустили, і він був змушений повернутися до Києва.

Друга і третя статті мають відношення до справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який у травні 2013 року у дворі свого будинку у Бахчисараї, вистріливши з батьківської рушниці, випадково застрелив знайомого сім'ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли у Краснодар. Ці статті зараз інкримінують безпосередньо Мустафі Джемілєву.

15 квітня 2020 року прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження через незаконне переслідування окупантами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ 11 червня заявив: Те, що російська влада передала нову кримінальну справу проти кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва для заочного судового процесу, "є черговою спробою представити його і кримськотатарський народ як злочинців і екстремістів у помсту за їх опозицію окупації".