Штати стурбовані спалахом COVID-19 у СІЗО, де Росія тримає українських політв’язнів

Посольство США в Україні стурбоване спалахом COVID-19 у слідчому ізоляторі в Ростові-на-Дону, де Росія незаконно утримує українських політв’язнів.

Про це йдеться у заяві диппредставництва у Facebook.

"Ми стурбовані нещодавніми повідомленнями про спалах COVID-19 в слідчому ізоляторі в Росії, де несправедливо утримують кількох українських політв'язнів. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх українських політв'язнів", - зазначили у диппредставництві.

Як повідомлялося, у СІЗО №5 Ростова-на-Дону, де утримуються фігуранти червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" Ескендер Абдулганієв і Арсен Абхаїров, зафіксували спалах коронавірусу, у зв'язку з чим засідання у цій справі перенесли на 29 червня.