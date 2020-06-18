Військовий суд у Ростові-на-Дону розглядає "справу Приходька"

У четвер, 18 червня, в Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд розглядає по суті "справу Приходька".

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"Сьогодні, 18 червня 2020 року, о 10:00 - розгляд "справи Олега Приходька" по суті", - йдеться в повідомленні.

До складу судової колегії входять А. А. Магомадов (головуючий суддя), К. Ю. Кривцов, С. Ф. Ярош, А. С. Потапенко А. С. (секретар судового засідання).

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня 2020 року в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розпочався розгляд по суті кримінальної справи щодо Олега Приходька.

У Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку пред'явили звинувачення за такими статтями КК РФ: ч.1 ст.30 і ч.1 статті 205 (готування до вчинення терористичного акту), ч.1 статті 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч.1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин).

27 березня 2020 року Приходьку продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а через кілька днів етапували у Ростов-на-Дону.

9 червня 2020 року суд у Ростові-на-Дону розпочав допит свідків звинувачення - була спроба допитати прихованого свідка Іванова, проте навмисне перекручування голосу технічними засобами не давало можливості розібрати його слова. Наступного дня, 10 червня, суд заслухав ще двох свідків звинувачення - оперууповноважених ФСБ Володимира Стецика і Андрія Землякова.

Фото: Кримська солідарність, Фейсбук