Військовий парад у Сімферополі може викликати новий спалах COVID-19 – правозахисники

Запланований на 24 червня військовий парад в Сімферополі підвищує ризик нового спалаху коронавирусної інфекції в окупованому Криму.

Про це заявила глава правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, повідомляє в Facebook КПГ.

"Безумовно, люди можуть заразитися під час параду. Це збільшує ризик нового спалаху коронавірусу в Криму", - сказала Скрипник.

За її словами, на території анексованого Криму діє заборона на проведення публічних заходів, "але якщо Москва дає вказівку, то така заборона буде скасована".

Правозахисниця побоюється, що якщо станеться нове масове зараження кримчан, підконтрольна Кремлю місцева "влада" навряд чи заявить про це публічно, оскільки військові паради - пріоритет російської тоталітарної системи.

"Вони просто приховають цю інформацію", - додала Скрипник.

Глава правління Кримської правозахисної групи заявила, що офіційна статистика поширення COVID-19 в окупованому Криму не відповідає дійсності, оскільки кримським лікарям давали вказівки не вносити в статистику людей з симптомами коронавірусу. З цієї причини дані про пандемію на півострові занижені, а факти зараження новим вірусом, як не дивно, не зафіксовані у співробітників так званої поліції і російської армії в Криму.

За даними Скрипник, до кінця квітня в Криму неможливо було здати тест на COVID-19. Крім того, зазначила вона, через низький показник офіційних даних багато кримчан нехтують дотриманням маскового режиму, введеного на півострові тільки в середині травня.

Водночас, повідомила правозахисниця, до Криму продовжують прибувати літаки з російської столиці, яка лідирує за кількістю заражених в Росії і число яких більше, ніж по всій Україні.

Проте, нагадала Скрипник, окупаційна влада ввела дуже жорсткі обмеження в зв'язку з пандемією для тих, хто прибуває до Криму з материкової України.

"Якщо кримчани приїжджають на континентальну Україну і повинні добровільно провести два тижні в самоізоляції, то тих, хто приїжджають до Криму, садять на примусову обсервацію", - розповіла правозахисниця.

Як повідомлялося, "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що військовий парад перемоги все ж проведуть 24 червня в Сімферополі. За його словами, "після тривалих консультацій, в тому числі з Міноборони РФ, Росспоживнаглядом, прийнято рішення про те, що парад перемоги 24 червня в місті Сімферополі відбудеться".