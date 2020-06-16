Адмінмежу з окупованим Кримом за добу перетнули 458 осіб

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Протягом минулої доби в КПВВ прикордонники оформили 458 осіб, з них - в напрямку анексованого півострова прослідувало 152 громадянина, а на материкову частину України повернулось 306 громадян", - йдеться у повідомленні.

Наразі контрольні пункти в’їзду-виїзду «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар» продовжують функціонувати в штатному режимі.

Як повідомлялося, з 14 червня на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня № 480 повністю відновлено пропуск у всіх контрольних пунктах в’їзду/виїзду на межі з ТОТУ АР Крим.

Усі громадяни, які прямують на материкову частину України, зобов’язані встановити мобільний додаток «Дій вдома» та відбути двотижневу самоізоляцію.

Фото: ДПСУ