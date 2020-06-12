КПВВ на адмінмежі з Кримом поновлюють роботу з 15 червня

Із 15 червня поновлюється робота пунктів пропуску на адміністративній межі з окупованим Кримом.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграцій тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує пресслужба міністерства.

"Проведено ряд консультацій з постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим, з представниками громадськості та міжнародними організаціями щодо ситуації на адміністративній межі з Кримом. Результатом перемовин стало рішення про відновлення роботи пунктів пропуску з 15 червня", - зазначив він.

Як повідомили у міністерстві, на позачерговому засіданні уряду 12 червня було ухвалено рішення про відновлення роботи з 15 червня всіх контрольних пунктів на адміністративній межі з тимчасово окупованим Росією АР Крим та м. Севастополь - "Каланчак", "Чонгар" та "Чаплинка".

Для громадян, які перетинають межу, скасовується обов’язкова обсервація, проте обов’язковим залишається необхідність дотримуватись проти епідеміологічних вимог – це контроль температури тіла і використання захисних масок та рукавичок.

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Крім того, всі, хто перетинає межу, дає письмову згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома». Порушникам цієї умови загрожує штраф 17 тис. грн.

Також Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ініціює звернення до командування ООС з метою зміни розкладу роботи пунктів в’їзду-виїзду в Донецькій та Луганській областях.

Так, у міністерстві пропонують дозволити перетинати кордон в ранкові та вечірні часи - у зв'язку з погодними умовами та сонячною активністю впродовж дня.

Як повідомлялося, станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, з них за останню добу 683. Одужало 13 567 осіб, померло 870.

До 22 червня в країні діє адаптивний карантин, і лише регіони, які відповідають санітарно-епідеміологічним показникам щодо інфікування коронавірусом, можуть послаблювати обмеження.