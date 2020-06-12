Кабмін погодив скорочення із 14 до 10 районів у Криму

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п’ятницю, 12 червня, погодив проєкт постанови про утворення в Автономній Республіці Крим 10 районів замість 14-ти.

Про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив у Facebook.

“Ще одне важливе рішення - питання щодо адміністративно-територіальної реформи в АР Крим. Кабінет міністрів затвердив проєкт постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів в Автономній Республіці Крим. Пропонується утворити 10 районів та ліквідувати існуючі 14 районів у АР Крим”, - зазначив Мокан.

За його словами, утворення нових та ліквідація існуючих районів у АР Крим забезпечить відповідність системи адміністративно-територіального устрою районного рівня сучасним вимогам та європейським стандартам, що, в свою чергу, сприятиме визначенню обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів виконавчої влади та відповідних органів місцевого самоврядування.

Мокан зазначив, що ліквідація і утворення районів на тимчасово окупованих територіях АР Крим практично реалізується після деокупації та повернення цих територій під загальну юрисдикцію України.

Найближчим часом цей проєкт постанови має бути переданий на розгляд парламенту.

Як повідомлялося, за пропозицією Кабміну в Україні в рамках адміністративно-територіальною реформою можуть створити 129 нових районів замість 490.