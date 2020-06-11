МЗС наполягає на посиленні санкцій щодо РФ
Про це урядовець заявив у четвер під час засідання міністрів закордонних справ Європейської народної партії (ЄНП), повідомляє пресслужба вітчизняного закордонного відомства.
“Глава МЗС наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на РФ у зв’язку з триваючими і новими грубими порушеннями Росією прав людини і міжнародного права в окупованому Криму,” - йдеться у повідомленні.
Він також наголосив на неприпустимості намірів Москви незаконно організувати на півострові референдум щодо змін до Конституції РФ.
«Для того, щоб реально змінити ситуацію, міжнародний політичний, військовий та економічний тиск на Москву повинен посилюватись і ставати більш згуртованим. І так повинно продовжуватись до повної деокупації Криму», - підкреслив Кулеба.
Учасники заходу висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України та підтвердили налаштованість на збереження санкційного і політичного тиску на РФ. Міністри закордонних справ також високо оцінили досягнення України у процесі реформ та кроки Української держави на підтримку її європейських прагнень.
Кулеба поінформував колег про безпекову ситуацію на Донбасі та становище в тимчасово окупованому Криму, а також перебіг переговорного процесу в рамках Тристоронньої контактної групи і Нормандського формату.
Міністр звернув особливу увагу на небажання російської сторони забезпечувати виконання домовленостей Паризького саміту «Нормандської четвірки», обмеження доступу на неконтрольовані території Донецької і Луганської областей представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій, а також триваючу масову паспортизацію Росією українського населення цих регіонів.