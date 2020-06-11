МЗС наполягає на посиленні санкцій щодо РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наполягає на необхідності посилення санкційного тиску на РФ у зв’язку з грубими порушеннями Росією прав людини і міжнародного права в окупованому Криму.

Про це урядовець заявив у четвер під час засідання міністрів закордонних справ Європейської народної партії (ЄНП), повідомляє пресслужба вітчизняного закордонного відомства.

“Глава МЗС наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на РФ у зв’язку з триваючими і новими грубими порушеннями Росією прав людини і міжнародного права в окупованому Криму,” - йдеться у повідомленні.

Він також наголосив на неприпустимості намірів Москви незаконно організувати на півострові референдум щодо змін до Конституції РФ.

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«Для того, щоб реально змінити ситуацію, міжнародний політичний, військовий та економічний тиск на Москву повинен посилюватись і ставати більш згуртованим. І так повинно продовжуватись до повної деокупації Криму», - підкреслив Кулеба.

Учасники заходу висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України та підтвердили налаштованість на збереження санкційного і політичного тиску на РФ. Міністри закордонних справ також високо оцінили досягнення України у процесі реформ та кроки Української держави на підтримку її європейських прагнень.

Кулеба поінформував колег про безпекову ситуацію на Донбасі та становище в тимчасово окупованому Криму, а також перебіг переговорного процесу в рамках Тристоронньої контактної групи і Нормандського формату.

Міністр звернув особливу увагу на небажання російської сторони забезпечувати виконання домовленостей Паризького саміту «Нормандської четвірки», обмеження доступу на неконтрольовані території Донецької і Луганської областей представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій, а також триваючу масову паспортизацію Росією українського населення цих регіонів.