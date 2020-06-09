Лефортовський суд розгляне продовження арешту кримчанину Яцкіну

У середу, 10 червня, суд у Москві розгляне продовження арешту кримчанину Івану Яцкіна, обвинуваченому Росією в «державній зраді».

Про це повідомив у Twitter адвокат українського політв'язня Микола Полозов.

«Сьогодні слідчий сповістив, що завтра Лефортовський районний суд м. Москви розгляне його клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Івана Яцкіна», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, початок судового засідання заплановано на 16:30.

Як повідомлялося, уродженця села Войкове Первомайського району АРК Івана Яцкіна було затримано восени 2019 року, в кінці грудня його вивезли до Москви і утримують у СІЗО "Лефортово". Яцкіна звинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

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У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, його молодша дочка народилася вже після його арешту.

У березні Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою Івана Яцкіна на три місяці - до 16 червня. Мосміськсуд відмовив у апеляційній скарзі на це рішення.