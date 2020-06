Документальну стрічку "1944. Крим. Депортація" презентують на фестивалі у Греції

Документальний повнометражний фільм "1944. Крим. Депортація" представлятиме Україну в міжнародний конкурсній програмі в рамках фестивалю "Beyond the Borders" International Documentary Festival, який пройде з 23 по 30 серпня на острові Кастелорізо в Греції.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

"Прем'єра документального повнометражного фільму "1944. Крим. Депортація" відбудеться в рамках "Beyond the Borders" International Documentary Festival, який пройде з 23 по 30 серпня 2020 року на острові Кастелорізо, Греція. Фільм буде представляти Україну в міжнародний конкурсній програмі", - ідеться в повідомленні.

У МКІП нагадали, що національна прем'єра стрічки відбулася 17 травня 2019 року в Києві і була присвячена 75 річниці депортації кримських татар.

Зазначається, що виробництво фільму здійснювала компанія Fresh Production Group на замовлення Міністерства інформаційної політики України.

У міністерстві проінформували, що International Documentary Festival «Beyond Borders» організований Hellenic History Foundation у співпраці з Ecrans des Mondes (Париж) і Society for the Restoration of Megisti (Кастелорізо), та проводиться під егідою General Secretariat for Greeks Abroad, the Municipality of Megisti і Посольств Австралії, США та Ізраїлю в Афінах.

Фільм "1944. Крим. Депортація" розповідає про те, як 18 травня 1944 року близько 5 ранку в будинок кожного кримського татарина постукали. Чоловіки в цей час були ще на фронті, в Криму залишалися жінки, люди похилого віку і діти. Їх вивели з будинків, повантажили в товарні вагони, призначені для перевезення худоби, і вивантажили в Середній Азії і на Уралі.

У фільмі історію депортації розповідають люди, які безпосередньо її пережили. Вони діляться своїми спогадами про дні депортації, коли вони прокинулися від стукотів в двері, про товарні вагони, в яких їх вивозили з Криму, про перші роки на засланні, коли люди тисячами вмирали від голоду і хвороб, про те, як їм самим вдалося вижити в цих нелюдських умовах. У результаті етнічної чистки було депортовано 191044 кримських татар. Ці події призвели до насильницької загибелі 46% народу.

Режисери стрічки Фатіма Осман та Юнус Паша надали можливість глядачам України і світу більше дізнатися про трагедію депортації кримськотатарського народу 1944 року, відчути та розділити з ними біль та жах реальних спогадів – історій, задля запобігання повторення подібного у майбутньому.

Урочиста прем’єра стрічки була приурочена до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.