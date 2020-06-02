Фігурантів алуштинської

Фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували до Росії

Укрінформ
Фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" (Ельдара Кантімірова, Руслана Месутова, Руслана Нагаєва і Ленура Халілова) етапували з Криму в СІЗО-1 російського Ростова-на-Дону. 

Про це пише Крим.Реалії з посилання на повідомлення генконсула України Тараса Малишевського.

"Усі хлопці перебувають у нормальному настрої, передають теплі привіти їхнім сім'ям і щиру подяку всім, хто їх підтримує, переживає. Всі пройшли непростий шлях етапування до Ростова-на-Дону транзитом через Краснодар і потім поїздом до Новоросійська", – розповів Тарас Малишевський.

 Всіх фігурантів алуштинської справи Хізб ут-Тахрір тимчасово розмістили в спецблоці, в одиночних камерах.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 червня 2019 року після обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали, а згодом заарештували вісім осіб: Різу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова, Айдера Джеппарова, Руслана Нагаєва, Руслана Месутова, Ленура Халілова і Ельдара Кантемирова.

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Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження у зв'язку з їх переслідуванням в анексованому Криму.

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