Фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували до Росії

Фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" (Ельдара Кантімірова, Руслана Месутова, Руслана Нагаєва і Ленура Халілова) етапували з Криму в СІЗО-1 російського Ростова-на-Дону.

Про це пише Крим.Реалії з посилання на повідомлення генконсула України Тараса Малишевського.

"Усі хлопці перебувають у нормальному настрої, передають теплі привіти їхнім сім'ям і щиру подяку всім, хто їх підтримує, переживає. Всі пройшли непростий шлях етапування до Ростова-на-Дону транзитом через Краснодар і потім поїздом до Новоросійська", – розповів Тарас Малишевський.

Всіх фігурантів алуштинської справи Хізб ут-Тахрір тимчасово розмістили в спецблоці, в одиночних камерах.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня 2019 року після обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали, а згодом заарештували вісім осіб: Різу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова, Айдера Джеппарова, Руслана Нагаєва, Руслана Месутова, Ленура Халілова і Ельдара Кантемирова.

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження у зв'язку з їх переслідуванням в анексованому Криму.